4 tips om te besparen op uw wagenpark

Heeft u een bedrijf met een groeiend aantal bedrijfswagens? Of varieert de mobiliteitsbehoefte van tijd tot tijd, waardoor er soms auto’s langdurig stilstaan en u op andere momenten juist auto’s tekort komt? Dan zult u de kosten van uw wagenpark zoveel mogelijk willen beperken, door het efficiënt in te richten. In dit artikel geven we u hiervoor vier praktische tips!

Ga voor carsharing

We gaven het hierboven al aan: één van de belangrijkste oorzaken van een te duur wagenpark is het inefficiënt inzetten van uw bedrijfswagens. Auto’s zijn er om mee te rijden en wanneer ze veel stilstaan kosten ze een hoop geld. Heeft u bijvoorbeeld tien werknemers die af en toe een dagdeel op bezoek gaan bij klanten en hiervoor allen hun eigen auto tot hun beschikking hebben? Dan kunt u een hoop kosten besparen door een aantal van deze auto’s te schrappen en de overige wagens te laten delen. Met carsharing maakt u meer gebruik van minder auto’s!

Hanteer een strak merkbeleid

Wat u ook kan schelen in de portemonnee is het gebruik van uitsluitend auto’s van één en hetzelfde merk. Door alle wagens bij dezelfde dealer in te kopen en tevens te laten onderhouden, krijgt u doorgaans behoorlijke kortingen. En wanneer u een bedrijf hebt met een positieve maatschappelijke uitstraling en naamsbekendheid, zullen automerken al helemaal graag uw bedrijfswagens willen leveren. Hier kunt u in financieel opzicht mooi een slaatje uit slaan!

Maak uw personeel bewust

Voor een groot gedeelte zitten de kosten van een auto ‘m natuurlijk ook in het gebruik. De rijstijl en het brandstofverbruik kan per bestuurder immers sterk verschillen. Het kan daarom lonen om uw personeel een cursus zuinig rijden te laten volgen en ze te stimuleren dan wel verplichten alleen langs B-wegen te tanken. Dit scheelt per liter brandstof zo een kleine tien eurocent.

Auto nodig voor korte tijd? Overweeg shortlease

Tot slot kan het voorkomen dat u in bepaalde periodes meer auto’s nodig heeft dan op andere momenten. Schaft u daarvoor extra auto’s aan, dan staan deze dus veelvuldig stil. Zonde van het geld en er is bovendien een goed alternatief: shortlease. Dit is hetzelfde als operational lease – u wordt dus geen eigenaar van de auto en voor een vast bedrag per maand regelt de leasemaatschappij alle bijkomende kosten – maar dan voor een periode vanaf één maand. Hierna kunt u de auto vaak iedere maand of zelfs iedere dag weer inleveren. Een risicoloze vorm van leasen dus.