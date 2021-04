4 tips bij badkamerrenovatie

De badkamer kan een plek zijn waar u helemaal tot rust komt door een verfrissende douche of een heerlijk warm bad. Nu is de tijd aangebroken dat uw badkamer wel een verbouwing kan gebruiken. De badkamer is oud en hier en daar gaat iets kapot. We hebben voor jou een aantal tips op een rijtje gezet.

Tip 1: Het plan

De renovatie van een badkamer kun je niet in een weekendje uitvoeren. Het is belangrijk dat je van tevoren een duidelijk plan opstelt. Denk aan alle elementen: van leidingwerk tot afwerking. Het beste kunt u samen met een badkamerspecialist een plan maken.

Tip 2: Budget

Of je nu over een groot of klein budget beschikt, voor iedere portemonnee is een verbouwing mogelijk. Je kunt de keuze maken om alles te verbouwen, maar misschien is het vervangen van een aantal elementen genoeg. Een volledige verbouwing kost natuurlijk meer geld.

Tip 3: Elementen

Ben je op zoek naar een ligbad, regendouche of tegels in Utrecht? Bij deze zoektocht moet je rekening houden met de beschikbare ruimte die je hebt. Wat is voor jou ├ęcht belangrijk en wat past in jouw badkamer? Je kunt gebruik maken van een 3D-planner, zo kun je inschatten hoe de badkamer na de verbouwing eruit ziet. Kijk eens op www.vilategel.nl voor een uitgebreid assortiment luxe tegels.

Tip 4: Veiligheid

Naast een mooie badkamer, is het ook belangrijk dat de badkamer veilig is. Heeft u nagedacht over de toekomst? Een ligbad met hoge instap is misschien niet handig wanneer je wat ouder bent. Ook is het belangrijk om rekening te houden met dagelijkse handelingen. Kun je alle deurtjes goed openen en sluiten? Dit voorkomt namelijk veel irritatie in de toekomst.