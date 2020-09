3 tips om je nieuwe huis goedkoop in te richten

Een nieuwe woning, een nieuw begin. Een nieuw huis kopen is voor iedereen een speciaal moment. Een moment ook dat een hoop voorpret met zich meebrengt, want immers: straks is het tijd om het nieuwe huis te gaan inrichten. Al maanden van tevoren denk je na over hoe jouw nieuwe woonkamer er straks moet komen uit te zien. Alleen: je kunt nog zoveel wensen hebben, er is – in de meeste gevallen – een grens aan de mogelijkheden. Een financiële grens.

Een huis inrichten is nu eenmaal duur. En je hebt al kosten moeten maken voor het inhuren van een makelaar, je hebt wellicht een bouwkundige keuring laten uitvoeren, wat blijft er dan nog over voor de inrichting? Gelukkig zijn er mogelijkheden om je nieuwe huis stijlvol, maar betaalbaar in te richten. We geven je in deze blog drie handige tips.

Dure woonwinkel? Bestel bij Trend24!

Voor de meubels in je nieuwe woning kun je natuurlijk naar dure woonwinkels, vol met designermerken. Je kunt echter ook gaan voor meubels met dezelfde stijlvolle uitstraling, maar dan vele malen goedkoper. Trend24 heeft namelijk alle denkbare soorten meubilair, maar dan voor zeer scherpe prijzen. Vooral de kasten en tafels met een industriële look zijn een lust voor het oog. Voor minder dan 100 euro koop je er al een beeldschone salontafel, waar je bij een ‘exclusieve’ woonwinkel moeiteloos het vijfvoudige voor betaalt. Geloof je het niet? Neem dan eens een kijkje op trend24.nl! Hier kun je goedkope meubels online kopen.

Nieuwe vloer? Neem je ‘oude’ mee!

Ook een nieuwe vloer kan ontzettend prijzig zijn, zeker wanneer je een echte houten of bijvoorbeeld marmeren vloer wenst. Daar zijn gelukkig alternatieven voor, zoals laminaat en pvc. Deze vloersoorten zijn inmiddels zover doorontwikkeld dat ze niet meer van ‘echt’ te onderscheiden zijn. Wellicht heb je in je huidige woning ook wel een mooie pvc-vloer liggen. Sterker nog: misschien, of zelfs waarschijnlijk, verkeert deze nog in uitstekende staat. Het mooie aan klik-pvc en laminaat is dat je zo’n vloer er vrij eenvoudig weer uit kunt halen en elders opnieuw kunt leggen! Ben je dus nog hartstikke blij met je huidige vloer? Overweeg dan om ‘m gewoon mee te nemen!

Gebruik veel accessoires

Velen denken dat de sfeer van een kamer wordt gemaakt door grote, kleurrijke meubels. Maar een enorme paarse hoekbank is echt niet nodig. Het zijn juist de kleine, vaak goed betaalbare accessoires die het verschil maken. Sierkussentjes, planten, kaarsen, wanddecoratie: hiermee zorg je voor sfeer in je woning!