Met het lekkere weer weer voor de deur is het natuurlijk tijd voor ieders favoriete bezigheid: een barbecue houden! Heerlijk in het zonnetje genieten van een maaltijd van de grill samen met familie en vrienden. Vlees van de Haverkort slager in Kampen, drankje erbij, wat wil je nog meer? Heb jij de kunst van een barbecue houden al onder de knie? Het is nooit te laat om meer te leren. Daarom delen wij hier drie tips hoe jij je barbecue kan verbeteren.

Veel gevarieerd eten hebben

Veel mensen hebben vaak het idee dat je tijdens een barbecue alleen maar vlees eet, maar dat is helemaal niet waar! Als je wat groentes en maïs erbij doet, andere tussendoortjes serveert en genoeg verschillende sauzen aanbiedt, heb je een lekkere variatie wat perfect met vlees te combineren is. Verder vindt niet iedereen hetzelfde lekker, sommigen eten helemaal geen vlees. Wat gevarieerd eten tijdens je barbecue serveren houdt dan iedereen blij!

Vergeet de drankjes niet

Dit wordt ook nog wel eens onderschat, de dranken die aanwezig (horen te) zijn bij een barbecue! Net zoals hierboven al beschreven is, heeft iedereen een eigen smaak en een eigen voorkeur. Dit geldt natuurlijk ook voor dranken. Sommigen houden van een lekker glaasje droge wijn, andere een biertje, maar ook enkelen die liever helemaal geen alcohol drinken. Prik is ook altijd welkom natuurlijk! Geef gasten genoeg keuze zodat ze het goed kunnen combineren met hun maaltijd.

Zit ver weg van de rook

Bij een barbecue of een grill komt altijd rook om de hoek kijken. Een grill kan een heerlijk stukje vlees grillen, maar de geur van de rook is minder aangenaam. Niet bepaald fijn om in je gezicht te krijgen. Het kan de ervaring behoorlijk aantasten. Om dit te voorkomen is het altijd slim om je barbecue of grill wat verder weg van je tafel of tuinset neer te zetten. Zo loop je minder kans dat de rook de barbecue belemmert. Let ook op de wind! Weet welke richting de wind waait zodat je daar ook rekening mee kunt houden.