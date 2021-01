3 tips om beter in slaap te komen

Iedereen verdient een optimale nachtrust, maar niet voor iedereen is het makkelijk om in slaap te komen. Door voldoende rust te pakken, zal je ook merken dat je overdag meer energie en een hogere concentratie hebt. Slecht slapen kan veroorzaakt worden door veel invloeden. Dit kan door stress, angst of omgevingsfactoren op het moment zelf. Wij geven je drie tips om beter in slaap te komen.

Tip 1. Een vast ritme

Een vast ritme zorgt ervoor dat jouw hersenen wordt gestuurd op een bepaalde structuur van slapen. Door elke dag het zelfde tijdstips op te staan en te slapen, ga je merken dat jouw hersenen zich instellen op het moment dat jij wil gaan slapen. Ook in de weekenden is het verstandig om het ritme enigszins vast te houden. Doe dit een aantal weken achter elkaar en je gaat merken dat je beter in slaap komt.

Tip 2. Spanning wegnemen

Het is een natuurlijk fenomeen dat mensen na gaan denken, wanneer zij zich in een rustige omgeving bevinden. Dit kan invloed hebben op het slapen. Spanning kan weggenomen worden door een massage. Je kunt hiervoor een massage opleiding volgen die precies leert hoe een massage moet worden gegeven om goed te kunnen slapen. Massages zorgen voor het ontnemen van stress en het stimuleren van een goede doorbloeding. Leer dit onder andere in een massage cursus!

Tip 3. Mindfulness

Mindfulness is niet een kwestie van kunnen, het is een kwestie van aanleren. Met mindfulness zorg je ervoor dat je gedachten naar een rustige omgeving worden gebracht. Het advies is om dit eerst met een coach te doen via een app of YouTube, waarbij je langzaam in een diepe slaap wordt gebracht.