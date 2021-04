3 soorten gevelbekleding

Is het tijd om jouw huis een nieuwe uitstraling te geven? Je kunt het huis een nieuwe look geven door kunststof gevelbekleding aan te brengen. Gevelbekleding versiert niet alleen de gevel, ook beschermt het tegen bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Door de juiste gevelbekleding bescherm je de gevel tegen bijvoorbeeld regen, hagel, sneeuw of UV-straling. Benieuwd welke soorten gevelbekleding mogelijk zijn? Kijk dan eens op www.in-garden.nl.

Rabatdelen

Rabatdelen zijn planken of panelen van kunststof of hout. Ze hebben een groef en een messing die gemakkelijk in elkaar geschoven kunnen worden, waardoor gevels snel en gemakkelijk bekleed kunnen worden. Meestal worden de rabatdelen horizontaal aangebracht. Deze vorm van gevelbekleding is een stijlvolle manier om uw gevel of dakkapel te bekleden. Je kunt kiezen uit verschillende structuren, waaronder een nerfstructuur, een betonlook of een glad oppervlak.

Schroten

Kunststof schroten hebben een levensverwachting van 30 jaar. Net als rabatdelen, zijn kunststof schroten ook verkrijgbaar in verschillende kleuren en structuren. Je kunt kunststof schroten monteren over de bestaande gevelbeplating. De kunststof schroten geven hierdoor een isolerende werking. Het materiaal is kleurvast en hoef je ook niet te schilderen! Woonboten, stacaravans en tuinhuisjes worden veelal bekleed met deze soort gevelbekleding.

Boeidelen

Met kunststof boeidelen zorg je voor een strakke uitstraling. Boeidelen blijven mooi, zonder dat je onderhoud uitvoert. Schuren en schilderen is niet meer nodig. Boeidelen zijn makkelijk te monteren. Dankzij het unieke clipsysteem bevestig je de dakranden onzichtbaar. Omdat de boeidelen vaak uit één stuk bestaan, heb je ook geen last van naden. Boeidelen worden vaak gebruikt in de afwerking van bijvoorbeeld chalets.