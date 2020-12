3 soorten containers

Moet je goederen vervoeren in een container, maar ben je hier niet zo bekend mee? Dan helpen wij je graag een eindje op weg. Er zijn namelijk verschillende containers te krijgen die elk weer geschikt zijn voor andere producten en/of goederen. De meeste containers mogen er vanaf de buitenkant dan misschien hetzelfde uitzien, ze zijn het zeker niet. In deze blog lichten wij daarom drie verschillende soorten voor je uit! Wil je meer informatie over de meest geschikte container voor jouw producten? Neem dan contact op met KC Trading.

Koelcontainer

Koelcontainers zijn, zoals de naam eigenlijk al zegt, containers die koelen. Dit is allemaal mogelijk door een elektrisch aangedreven unit die werkt als een soort koelkast. Moet je producten of etenswaren vervoeren die onder een bepaalde temperatuur moeten blijven? Dan is een koelcontainer dus een uitstekende optie. Heb je goederen die juist boven een bepaalde temperatuur, zoals boven het vriespunt, vervoerd moeten worden? Ook dat is mogelijk met een container als deze. Direct een koelcontainer huren? De experts van KC Trading zijn je graag van dienst!

Zeecontainer

Zeecontainers behoren tot één van de meest gebruikte containers om goederen in te vervoeren. Ze zijn de ideale manier om droge goederen verpakt in dozen, pallets en dergelijke te transporteren. Het fijne aan zeecontainers is dat ze bovendien te verkrijgen zijn in verschillende maten en uitvoeringen. Hierdoor is er eigenlijk altijd wel een container die past bij de grootte en het gewicht van jouw lading.

Open top container

Moeten er producten vervoerd worden die niet door de standaard deuren van een container passen? Dan kun je het beste kiezen voor een open top container. Deze containers verschillen praktisch niet van de standaard zeecontainers. Ze hebben alleen geen bovenkant. Zodra de goederen in de container zitten, wordt deze vervolgens afgedekt met een zeil. Zijn de goederen aangekomen op de plaats van bestemming zijn? Dan kun je ze eenvoudig lossen via de bovenkant. Eventueel met behulp van een hijskraan wanneer het gewicht wat aan de zware kant zit.