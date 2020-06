Wassen, stralen, spuiten, waarom zou ik me daar zo druk om gaan maken? M’n machine doet het toch nog? We horen je denken. En ja, het lijkt misschien onnodig en geeft de indruk alsof het zomaar extra kosten zijn, maar het is belangrijker dan je denkt! In deze blog zettten we de voordelen even voor je op een rijtje.

De uitstraling

Deze lijkt het meeste voor de hand te liggen. Wanneer je voertuigen en apparatuur bedekt zijn met stof en viezigheid straalt het niet echt bepaald professionaliteit uit, of wel? Tuurlijk, het gaat hier niet om een kwestie van leven en dood, maar klanten letten er wel op!

De veiligheid

Stof, vet, olie en roest ziet er niet alleen lelijk en vies uit, het kan ook de veiligheid in gevaar brengen! Te veel stof op een plek kan bijvoorbeeld iets verstoppen en vet of olie op de verkeerde plekken kan ook voor nare bijwerkingen zorgen. En roest hoef ik denk ik niet uit te leggen, dat spreekt voor zich! Daarom is het belangrijk om het van tijd tot tijd weg te halen en je voertuigen en apparatuur schoon te maken! Sommige dingen, zoals roest zijn moeilijk weg te krijgen, maar het is mogelijk! Bij Gouweleeuw bijvoorbeeld gebruiken ze een heuse straalrobot die onder hoge luchtdruk straalkorrels op een werkstuk blazen. Die korrels zorgen ervoor dat de roest verwijderd wordt.

De levensduur

En als laatste, maar zeker niet het minste, de levensduur. Je zit er niet op te wachten dat je je voertuigen of apparatuur al zo snel moet vervangen, toch? Zonde van je geld en van je tijd. Maar gelukkig kun je door je spullen regelmatig schoon te spuiten, te stralen en te coaten de levensduur verlengen! Het is een stuk goedkoper dan je apparatuur telkens vervangen en laat het er weer als nieuw uitzien.

Onderschat niet hoe belangrijk het is om je voertuigen en apparatuur schoon te maken en te houden! Wanneer je dit regelmatig doet ziet alles er schoon en spik en span uit, houdt het jou en je personeel veilig en kun je ook nog eens langer doen met de spullen die je hebt! Niet alleen je portemonnee dus, maar ook je klanten en je personeel zullen je dankbaar zijn.