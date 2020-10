Het is niet nieuw dat films waargebeurde verhalen vertellen met elementen in het verhaal die niet echt zijn gebeurd. Dit kan zijn, omdat ze toentertijd niet de juiste informatie hadden, of omdat ze het verhaal willen aanpassen voor effect. Een van de waargebeurde verhalen waar dit het meeste mee is gebeurd, is het verhaal van de Titanic. Wat is nou waar, en wat niet?

Het laatst gespeelde nummer van de band

Als je je de film met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio nog herinnert (en ook andere verfilmingen van de gebeurtenis), herinner je je vast nog wel dat de band van het schip op het dek bleef spelen, ook al wisten ze dat het schip aan het zinken. Volgens overlevenden was het laatste lied dat ze speelden “Nearer, My God, To Thee”, en dat is ook het lied dat ze in de films speelden. Maar, of het nou ook echt het laatste lied was, zullen we nooit zeker weten. Alle muzikanten hebben de zinking niet overleefd, en mensen die het wél hebben overleefd en dit lied hebben gehoord, waren tijdig uit het schip gered.

Onzinkbaar of niet?

The Titanic kreeg als bijnaam “the unsinkable ship”. Dit hoor je ook terugkomen in de films en in de geschiedenisboeken en -lessen. Maar is dit wel waar? Dat het schip onzinkbaar werd genoemd is wel waar, maar wanneer het schip onzinkbaar is genoemd, wordt vaak verward. Het was pas na het ongeluk dat het schip die bijnaam kreeg. Er werden zeker wel grote claims en beloftes gemaakt over het schip, maar hij werd niet onzinkbaar genoemd, eerder bijna onzinkbaar.

Vloek van de mummy

Na het zinken van de Titanic ging er een gerucht rond dat het schip was gezonken, omdat er een mummy aan boord waardoor er een vloek rustte op het schip. De mummy kwam zogenaamd van het Britse Museum en was verkocht aan een Amerikaanse archeoloog die het via de Titanic naar Amerika wilde krijgen. Er bestaat echter geen bewijs dat het Britse Museum deze mummy in hun bezit had, of dat er een mummy werd meegenomen op de Titanic.

Van een aluminium boot tot een groot cruiseschip, het verhaal van de Titanic is een bijzonder verhaal. We zullen nooit precies weten wat er allemaal is gebeurd aan boord tijdens de laatste uren. Wie weet welke mythes er nog steeds van zijn waarvan we denken dat het feiten zijn?