3 leuke manieren om te vergaderen

Vergaderen. Het hoort erbij, maar zal door velen worden beschouwd als saai. Dezelfde ruimte, dezelfde tijd, hetzelfde praatje. Door steeds in herhaling te vallen, wordt het er niet effectiever op. Wil je weer een beetje leven in de brouwerij blazen tijdens de wekelijkse of maandelijkse vergadering? Wij geven 3 tips om het eens anders te doen!

Vergader op een nieuwe locatie

Zoals net al aangegeven, is steeds dezelfde setting voor een vergadering niet echt motiverend. Hoe kun je hier nou beter verandering in aanbrengen dan eens te kiezen voor een andere locatie! Ga lekker naar buiten wanneer het mooi weer is, kies een hele ongewone plek binnen het kantoor of huur een leuke vergaderlocatie in Meppel of een vergaderzaal in Zwolle. Eens in de zoveel tijd van locatie wisselen zal de sleur zeker weten doorbreken! Weidevol is je hierbij graag van dienst.

Ga staand vergaderen

In praktisch alle vergaderingen zit men de gehele tijd. Dit is absoluut geen actieve houding waardoor je sneller lui wordt en je aandacht verliest. Door te gaan staan voorkom je dit, staat iedereen op scherp en valt non verbale communicatie bovendien eerder op. Zo ontdek je eerder wat iemand echt van jouw idee vindt.

Vergader tijdens de lunch

Uit onderzoek is gebleken dat het aanbieden van eten en drinken aan medewerkers tijdens een vergadering de aandacht verhoogt. Combineer daarom eens een vergadering met een heerlijke lunch. Leuk én lekker! Naast een lunch kun je er uiteraard ook voor kiezen om de vergadering naar het einde van de dag te verplaatsen onder het genot van een lekkere borrel. Zo kun je elkaar onder het genot van een hapje en een drankje gelijk beter leren kennen.