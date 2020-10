3 feiten over de Titanic die jij vast nog niet wist

April 1912. De maiden voyage van The Titanic. Een schip met hoge verwachtingen en met de bijnaam “The Unsinkable Ship”. Wij weten allemaal wat er mee gebeurd is. Of het nou door geschiedenisles komt, of door het kijken van de film met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio, iedereen weet hoe het verhaal eindigt, maar wist je deze drie feiten al?

Er waren maar 20 reddingsboten

Het schip kon in totaal 64 reddingsboten met zich meedragen, maar tijdens de reis waren er maar 20 reddingsboten aanwezig. Dit was genoeg om iets meer dan eenderde van het aantal mensen aan boord in veiligheid te brengen. Waarom? De eigenaar van het schip dacht dat nog meer reddingsboten rommelig over zou komen, en het zou het uitzicht van de eerste klas passagiers zou verpesten. Het had verder ook te maken met de gedateerde veiligheidsregels.

De reddingsboten werden niet tot capaciteit gevuld

Dit is een opvolger van de vorige feit. Omdat er zoveel paniek was en omdat het personeel zo slecht getraind was, waren heel veel reddingsboten niet compleet gevuld met mensen. De eerste boot had plek voor 65 mensen, maar uiteindelijk zaten hier maar 28 mensen in. Een paar redenen zijn:

Mensen wil niet aan boord de kleinere boten, omdat ze geloofden dat de Titanic onzinkbaar was.

Ook al zaten de boten niet helemaal vol, het leek wel alsof ze al helemaal vol zaten. De boot werd dan dus in het water laten zakken, ook al was dit nog niet nodig.

Nadat de reddingsboten in het water terecht kwamen, gingen ze niet terug naar de Titanic om meerdere mensen op te pikken, omdat ze bang waren dat er chaos zou ontstaan wat de boot zou doen omslaan.

Al een maand na de ramp was er al een film

De film heet “Saved from the Titanic” en het was een stomme film. Dat wil zeggen dat er niet in werd gesproken. De film werd uitgebracht in mei 1912 en had als hoofdrolspeelster Dorothy Gibson, een actrice die aanwezig was op de Titanic en de ramp heeft overleefd.